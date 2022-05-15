Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 81 день війни
Вбили Вбили
227 дітей
Поранили Поранили
>420 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 541 дорослих
Факти / Світ

Фінляндію та Швецію намагатимуться взяти до НАТО всього за кілька тижнів

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
НАТО

Під час зустрічі в Берліні в неділю, 15 травня, багато союзників підтримали вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу. Очікується, що їх прийняття може тривати лише кілька тижнів.

Так, за даними SBS, союзники наголосили на необхідності швидкої ратифікації заявок Швеції та Фінляндії на членство, хоча це зазвичай займає до року.

– Німеччина підготувала все, щоб прискорити ратифікацію, – заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок.

Вона додала, що на суботній вечері міністри домовилися, що імпульс не має бути втрачено.

– Ми повинні зробити так, щоб дали їм гарантії безпеки, не має бути перехідного періоду, сірої зони, де їхній статус не зрозумілий, – зазначила вона.

Мається на увазі період ратифікації, протягом якого країни Північної Європи ще не будуть захищені статтею 5 НАТО, яка гарантує, що напад на одного союзника є нападом на всіх.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі повторила коментарі Бербок, додавши, що сподівається, що ратифікацію можна буде провести протягом кількох тижнів.

Читайте
НАТО може позначити РФ як "безпосередню загрозу" у своїй новій стратегії – Bloomberg

Зараз дивляться

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: SBS News

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка