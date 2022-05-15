Фінляндію та Швецію намагатимуться взяти до НАТО всього за кілька тижнів

Під час зустрічі в Берліні в неділю, 15 травня, багато союзників підтримали вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу. Очікується, що їх прийняття може тривати лише кілька тижнів.

Так, за даними SBS, союзники наголосили на необхідності швидкої ратифікації заявок Швеції та Фінляндії на членство, хоча це зазвичай займає до року.

– Німеччина підготувала все, щоб прискорити ратифікацію, – заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок.

Вона додала, що на суботній вечері міністри домовилися, що імпульс не має бути втрачено.

– Ми повинні зробити так, щоб дали їм гарантії безпеки, не має бути перехідного періоду, сірої зони, де їхній статус не зрозумілий, – зазначила вона.

Мається на увазі період ратифікації, протягом якого країни Північної Європи ще не будуть захищені статтею 5 НАТО, яка гарантує, що напад на одного союзника є нападом на всіх.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі повторила коментарі Бербок, додавши, що сподівається, що ратифікацію можна буде провести протягом кількох тижнів.