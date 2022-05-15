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Факти / Україна

Танки, гелікоптер та безпілотники: яких втрат зазнала РФ в Україні 14 травня

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії

Упродовж 14 травня українські військові знищили близько 200 російських загарбників.

Загалом за час повномасштабної війни в України особовий склад армії РФ скоротився орієнтовно 27,4 тис.

Найбільших втрат ворог зазнав на Авдіївському та Курахівському напрямках.

Крім живої сили, напередодні РФ втратила два танки, чотири одиниці артилерійських систем та одну одиницю засобів протиповітряної оборони.

Недорахувались росіяни також 24 бойових броньованих машин та 28 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

У небі над Україною Збройні сили України збили гелікоптер та п’ять безпілотників.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 15 травня 2022

  • особового складу ‒ близько 27,4 тис. (+200),
  • танків ‒ 1 220 (+2),
  • бойових броньованих машин ‒ 2 958 (+24),
  • артилерійських систем – 555 (+4),
  • реактивних систем залпового вогню – 195,
  • засобів протиповітряної оборони – 89 (+1),
  • літаків – 200,
  • гелікоптерів – 164 (+1),
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 416 (+5),
  • крилатих ракет – 95,
  • кораблів (катерів) – 13,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 087 (+28),
  • спеціальної техніки – 42.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 81-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ 

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