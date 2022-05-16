Украли рабочие данные: на сайт Львовского горсовета осуществили кибератаку

13 мая на сайт Львовского горсовета была осуществлена ​​кибератака. Во время нее злоумышленники похитили рабочие данные.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на слова первого заместителя городского головы Андрея Москаленко.

— Только что стало известно о первых последствиях кибератаки 13 мая на Львов… Кроме разрушения системы управления городом, враг ставил целью получение данных. Часть рабочих файлов города, несмотря на все системы защиты, была украдена и опубликована на вражеских телеграмм-каналах, — говорится в сообщении.

В настоящее время горсовет и СБУ работают над ликвидацией последствий кибератаки. Во Львовском горсовете кибератака 13 мая называют одной из самых мощных из происходивших недавно.

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