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Факти / Україна

Вкрали робочі дані: на сайт Львівської міськради здійснили кібератаку

Тетяна Ковальчук, випускова редакторка
Вкрали робочі дані: на сайт Львівської міськради здійснили кібератаку

13 травня на сайт Львівської міськради було здійснено кібератаку.  Під час неї зловмисники викрали робочі дані.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради з посиланням на слова першого заступника міського голови Андрія Москаленка.

– Щойно стало відомо про перші наслідки кібератаки 13 травня на Львів… Окрім руйнування системи управління містом, ворог ставив за мету отримання даних. Частина робочих файлів міста, попри всі системи захисту, була вкрадена та опублікована на ворожих телеграм-каналах, – йдеться у повідомленні.

Наразі міськрада та СБУ працюють над ліквідацією наслідків кібератаки. У Львівській міськраді кібератаку 13 травня називають однією з найпотужніших з тих, що відбувалися нещодавно.

Раніше Європейська рада опублікувала заяву про те, що Росія стояла за масованою атакою на супутникову інтернет-мережу в Україні, що відбулася в день повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Pixabay

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