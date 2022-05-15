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Факты / Украина

Жданов оценил вероятность повторного наступления войск РФ на Киев

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Жданов оценил вероятность повторного наступления войск РФ на Киев

Возвращение к Киеву было бы очень проблематичным для российских войск. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

Он отметил, что сегодня для российских войск проблемой остается даже выход на границы Донецкой и Луганской областей.

— Для них сегодня остается главным выйти на границы Донецкой и Луганской области. А что касается похода на Киев, то если Россия на третью волну соберет 100-150 тыс. группировок, тогда возможно. Хотя расстояние от Харькова или Беларуси преодолеть – уже невозможно. Сегодня уже не 24 февраля и наши Вооруженные силы развернуты и готовы к отпору на любом направлении. Поэтому, я думаю, особой угрозы пока не наблюдается для Киева, – объяснил эксперт.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорил: если Россия решит перебросить несколько тысяч накопленных военных под Киев – это будет совершенно бесполезным самоубийством.

Маловероятным повторное наступление на столицу считает советник главы МВД Вадим Денисенко. По его словам, нет оснований считать, что может произойти повторное наступление на Киев со стороны России или Беларуси.

Но, по мнению Денисенко, вероятность повторного нападения на Киев будет зависеть только от того, как будут развиваться события на Востоке Украины.

Источник: Первый Западный

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Фото: Depositphotos

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