Жданов оцінив можливість повторного наступу військ РФ на Київ

Повернення до Києва було б дуже проблематичним для російських військ. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

Він зауважив, що сьогодні для російських військ проблемою залишається навіть вихід на кордони Донецької і Луганської областей.

– Для них на сьогодні залишається головним вийти на кордони Донецької і Луганської області. А що стосується походу на Київ, то якщо Росія на третю хвилю збере 100-150 тис. угрупування, тоді можливо. Хоча відстань від Харкова чи Білорусі подолати – вже неможливо. Сьогодні вже не 24 лютого і наші Збройні сили розгорнуті і готові до відсічі з будь-якого напрямку. Тому, я думаю, особливої загрози поки що не спостерігається для Києва, – пояснив експерт.

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович говорив: якщо Росія вирішить перекинути кілька тисяч накопичених військових під Київ – це буде абсолютно марним самогубством.

Малоймовірним повторний наступ на столицю вважає радник голови МВС Вадим Денисенко. За його словами, наразі немає підстав вважати, що може відбутися повторний наступ на Київ з боку Росії чи Білорусі.

Але, на думку Денисенка, ймовірність повторного нападу на Київ буде залежати лише від того, як розвиватимуться події на Сході України.

Джерело: Перший Західний