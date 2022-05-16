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Факти / Україна

Коли в Україні спаде дефіцит на пальне і якою має бути ціна на бензин

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
Коли в Україні спаде дефіцит на пальне і якою має бути ціна на бензин
Фото: Depositphotos

Поки триватиме війна, дефіцит пального в Україні буде залишатися, однак він коливатиметься залежно від заходів, ухвалених урядом.

Про це 16 травня в ефірі всеукраїнського телемарафону заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

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– Кабмін робить дуже багато, щоб якось поправити цю ситуацію. Про дефіцит ми не забудемо, поки триває війна, просто він може зменшитися. Уряду необхідно дещо змінити нашу регуляторну політику, – зазначив він.

За словами експерта, конкурентна ціна на звичайний бензин в Україні становить 40-43 грн, тоді як на дизельне пальне – близько 45-46 грн за літр.

– Головна проблема залишається у логістиці. Думаю, до кінця липня вона покращиться, і дефіцит трошки спаде, – додав він.

Володимир Омельченко закликав усіх громадян бути відповідальними і зменшити кількість своїх поїздок, якщо це можливо.

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