В случае затяжной войны 9 из 10 украинцев могут оказаться на грани бедности — ООН

Из-за полномасштабной войны России против Украины почти 1/3 украинцев могут оказаться на грани бедности в течение года.

Такие примерные подсчеты озвучили в ООН. По данным организации, еще 62% находятся в группе высокого риска оказаться на грани бедности.

По начальным оценкам ПРООН (Программа развития ООН), в результате длительной войны девять из десяти украинцев могут оказаться на грани бедности.

