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Факты / Украина

В случае затяжной войны 9 из 10 украинцев могут оказаться на грани бедности — ООН

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
В случае затяжной войны 9 из 10 украинцев могут оказаться на грани бедности — ООН

Из-за полномасштабной войны России против Украины почти 1/3 украинцев могут оказаться на грани бедности в течение года.

Такие примерные подсчеты озвучили в ООН. По данным организации, еще 62% находятся в группе высокого риска оказаться на грани бедности.

По начальным оценкам ПРООН (Программа развития ООН), в результате длительной войны девять из десяти украинцев могут оказаться на грани бедности.

Здания, дороги, мосты, больницы, школы в Украине разрушены на сумму минимум $100 млрд. Полномасштабная война России против Украины привела к тому, что половина предприятий страны полностью закрылась, другая половина сталкивается с трудностями.

Также в ООН добавили, что длительная война в Украине поставит под угрозу достижения в области развития почти за два десятилетия. Глубокие социальные и экономические шрамы будут ощутимы для следующих поколений.

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По оценке ООН, около 1,7 млрд человек могут оказаться на грани бедности и голода именно из-за нарушений продовольственной системы в результате полномасштабной войны России против нашего государства.

Ведь Украина обеспечивает продовольствием почти 400 млн человек во всем мире, а наше зерно идет на экспорт в страны Европы, Северной Африки, Ближнего Востока и Азии.

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