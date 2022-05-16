У разі тривалої війни 9 з 10 українців можуть опинитися на межі бідності – ООН

Через повномасштабну війну Росії проти України майже 1/3 українців можуть опинитися на межі бідності протягом року.

Такі приблизні підрахунки озвучили в ООН. За даними організації, ще 62% перебувають у групі високого ризику опинитися за межею бідності.

За початковими оцінками ПРООН (Програма розвитку ООН), внаслідок тривалої війни дев’ять із десяти українців можуть опинитися на межі бідності.

In #Ukraine, every day of delayed #peace will accelerate a freefall into poverty. According to our early projections, almost 1/3 of Ukrainians could fall into poverty within a year and an additional 62% are at high risk of falling into poverty. https://t.co/3DEuaPCN2z pic.twitter.com/MOGoyPE53Z — UN Development (@UNDP) May 16, 2022

Будівлі, дороги, мости, лікарні, школи в Україні зруйновано на суму щонайменше $100 млрд. Повномасштабна війна Росії проти України призвела до того, що половина підприємств країни повністю закрилася, інша половина стикається з труднощами.

Також в ООН додали, що тривала війна в Україні поставить під загрозу досягнення у галузі розвитку майже за два десятиліття. Глибокі соціальні та економічні шрами будуть відчутними для наступних поколінь.

Зараз дивляться

За оцінкою ООН, близько 1,7 млрд людей можуть опинитися на межі бідності та голоду саме через порушення продовольчої системи внаслідок повномасштабної війни Росії проти нашої держави.

Адже Україна забезпечує продовольством майже 400 млн людей у всьому світі, а наше зерно йде на експорт до країн Європи, Північної Африки, Близького Сходу та Азії.