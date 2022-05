У разі тривалої війни 9 з 10 українців можуть опинитися на межі бідності – ООН

Через повномасштабну війну Росії проти України майже 1/3 українців можуть опинитися на межі бідності протягом року.

Такі приблизні підрахунки озвучили в ООН. За даними організації, ще 62% перебувають у групі високого ризику опинитися за межею бідності.

За початковими оцінками ПРООН (Програма розвитку ООН), внаслідок тривалої війни дев’ять із десяти українців можуть опинитися на межі бідності.

