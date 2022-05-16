Силы территориальной обороны ВСУ Харькова вышли к государственной границе между Украиной и РФ.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

По данным оборонного ведомства, в государственные границы РФ вышел 227 батальон 127 бригады, отбросив оккупантов в Россию.

— 227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны ВСУ г.Харькова вытеснил россиян и вышел на участок государственной границы, — говорится в сообщении

На видео можно увидеть военных, перенесших пограничный столб в удобное место, где записали видеообращение, в котором доложили президенту Владимиру Зеленскому о своих успехах.

— Господин президент, Верховный главнокомандующий Украины, докладываю, сегодня, 15 мая, 227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны ВСУ вышел на рубеж, на раздельную полосу с РФ, страной-оккупанта. Мы дошли, господин президент, мы здесь, – доложил один из военных.

Напомним, ранее как в Вооруженных силах, так и в Офисе президента сообщали о контрнаступлении Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

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В то же время президент Зеленский заявлял, что в ближайшее время подобное контрнаступление будет и в других областях Украины.

— Я благодарю каждого и каждого, кто держит оборону и приближает ее для Донбасса и для Приазовья, и для Херсона. То же, что сейчас происходит на Харьковщине: шаг за шагом заставляем кафиров уйти с нашей земли. Заставим уйти и с украинского моря, – сказал президент.

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