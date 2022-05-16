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Факти / Україна

Українські військові вийшли до держкордону РФ на Харківщині – Міноборони

Ілля Нежигай, редактор стрічки
український військовий

Сили територіальної оборони ЗСУ Харкова вийшли до державного кордону між Україною та РФ.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

За даними оборонного відомства, до державних кордонів РФ вийшов 227 батальйон 127 бригади, відкинувши окупантів до Росії.

– 227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ м.Харкова витіснив росіян та вийшов на ділянку державного кордону, – йдеться у повідомленні

На відео можна побачити військових, що перенесли прикордонний стовп до зручного місця, де записали відеозвернення, в якому доповіли президенту Володимиру Зеленському про свої успіхи.

– Пане президенте, Верховний головнокомандуваче України, доповідаю, сьогодні, 15 травня, 227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ вийшов на рубіж, на роздільну смугу з РФ, країною-окупанта. Ми дійшли, пане президенте, ми тут, – доповів один з військових.

Нагадаємо, раніше як в Збройних силах, так і в Офісі президента, повідомляли про контрнаступ Збройних сил України на Харківщині.

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Водночас президент Зеленський заявляв, що найближчим часом подібний контрнаступ буде і в інших областях України.

– Я дякую кожному і кожній, хто тримає оборону і наближає її для Донбасу і для Приазов’я, і для Херсону. Те саме, що зараз відбувається на Харківщині: крок за кроком змушуємо окупантів піти з нашої землі. Змусимо піти і з українського моря, – сказав президент.

Дивіть інтерактивну карту бойових дій на Фактах ICTV.

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Джерело: Міноборони

Фото: Depositphotos

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