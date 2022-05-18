Кабмін звільнив мобілізованих від орендної плати до кінця року

Травень, 17 в 22:57

До кінця 2022 року Кабмін звільнив від орендної плати за договорами оренди фізосіб та ФОП, яких призвали або прийняли на військову службу після оголошення військового стану.

Таке рішення ухвалили 17 травня на засіданні уряду.

Також, до кінця 2022 року орендну плату за відповідним договором, що діяв станом на 24 лютого 2022 року, можуть не платити:

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фізичні особи та ФОП, покликані або прийняті на військову службу після оголошення військового стану;

особи, які використовують майно, розташоване в адміністративно-територіальних одиницях, у межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, власником яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану.

Це стосується державного та комунального майна.

Крім того, до 30 вересня 2022 року звільнені від орендної плати орендарі, які використовують держмайно у Києві та на територіях низки областей:

Київської,

Чернігівської,

Сумської,

Харківської,

Запорізької,

Миколаївської.

Оренда скасовується і для державних установ культури та освіти, якщо об’єкт оренди було передано в оренду на погодинній основі.

До 30 травня 2022 року звільнено від орендної плати орендарів, які використовують держмайно на територіях Кіровоградської, Дніпропетровської, Житомирської, Одеської областей.

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Серед іншого, продовжено дію договорів оренди державного та комунального майна, термін дії яких закінчується в період дії воєнного стану, на період дії воєнного стану та чотири місяці з дати його припинення або скасування.

Джерело: Тарас Мельничук