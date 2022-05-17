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Факты / Украина

РФ может отдать Мариуполь под контроль кадыровцев – горсовет

Анастасия Гевко, редактор ленты
маріуполь
Фото: Depositphotos

Мариупольский городской совет сообщил, что Россия хочет отдать временно оккупированный украинский Мариуполь под контроль кадыровцев. 

– Сегодня в Мариуполе была “высокая” делегация из Чечни. По всей видимости, город могут отдать кадыровцам под контроль. Силовики в основном приедут оттуда. Так россияне хотят удержать непокорный город. Для оккупантов все 100 тыс. жителей – это националисты. Потому что хороших украинцев не бывает, – говорится в заявлении горсовета от 17 мая.

Там уточнили, что то, что местные жители не вышли на празднование 9 мая, только подтвердило максимальную нелояльность к оккупационным властям. 

– Поэтому рашисты закручивают гайки. Поэтому мужчин массово забирают и держат в фильтрационных лагерях. Оккупанты нервничают, а время освобождения Мариуполя постоянно приближается, – подчеркнули в сообщении.

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