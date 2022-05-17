Травень, 17 в 20:27

Маріупольська міська рада повідомила, що Росія хоче віддати тимчасово окупований український Маріуполь під контроль кадирівців.

– Сьогодні у Маріуполі була “висока” делегація із Чечні. Очевидно, місто можуть віддати кадирівцям під контроль. Силовики здебільшого приїдуть звідти. Так росіяни хочуть утримати непокірне місто. Для окупантів усі 100 тис. мешканців – це націоналісти. Бо хороших українців не буває, – йдеться у заяві міськради від 17 травня.

Там уточнили, що те, що місцеві жителі не вийшли на святкування 9 травня, лише підтвердило максимальну нелояльність до окупаційної влади.

– Тому рашисти закручують гайки. Тому чоловіків масово забирають та тримають у фільтраційних таборах. Окупанти нервують, а час визволення Маріуполя постійно наближається, – наголосили у повідомленні.