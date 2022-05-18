Три президента Украины высказались об Азове, о войне и о Путине

Май, 17 в 21:50

Путин загнал себя в тупик, и окончательно решить ход этой войны могут только Вооруженные силы Украины. Так считают второй, третий и пятый президенты – Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Во время прощания со своим коллегой Леонидом Кравчуком они высказали свои мнения по поводу ситуации на Азовстали и последующей войны.

– Я, во-первых, хотел бы поблагодарить Виктора Андреевича и Леонида Даниловича за то, что мы буквально за час сформировали наше общее обращение. Я хотел бы поблагодарить всех: и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, и Петера Маурера, присоединившихся к президенту Международного комитета Красного Креста, позволивших вывезти хотя бы раненых из тех условий, в которых они были, – заявил Порошенко об общем обращении ради спасения военных.

Он подчеркнул, что работа еще не закончена, и призвал всех объединиться для того, чтобы вытащить из плена азовцев и всех украинских военных, всех пленных, которых “держит в заложниках российский варварский агрессор”.

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– Я знаю, что это дело нелегкое и требует дополнительных усилий, и мы, я, в частности, могу за себя говорить, готов на любом этапе присоединиться к переговорному процессу, к координационному процессу, – подчеркнул он.

Второй президент Леонид Кучма убежден, что многое по спасению военных из Азовстали зависит от президента Китая Си Цзиньпина.

– Сегодня большая группа молодежи стоит перед Китайским посольством, я понимаю, что главная проблема обращения к президенту Китая, от которого зависит слишком многое, чтобы этот вопрос был решен. Давайте надеяться, чтобы и эта просьба дошла до Бога и президента Китая, – отметил Леонид Кучма.

Кроме китайского лидера, только Вооруженные силы Украины могут повлиять сегодня на Путина и на ход войны в Украине, считает Петр Порошенко. С ним согласился и второй президент Леонид Кучма.

– У него (Путина, – Ред.) нет дороги назад, отступления. Он в таком состоянии находится, что поймите, капитуляцию подписывать?.. Чем это для него закончится, тоже понятно. Поэтому, к большому сожалению, впереди у нас не совсем хорошие времена. Украина выдержит, вооруженные силы выдержат, а выдержат ли наши соседи? Вы видите поведение некоторых западных лидеров. Есть ли уверенность, что они будут до конца с нами? Будет ли торговля так, как сегодня за нефть, или торговля за Швецию и Финляндию за вступление в НАТО. Вокруг одна торговля, ужас берет, – подчеркнул Леонид Кучма.

Третий президент Виктор Ющенко убежден, что Россия упустила шанс выйти из этой войны победно. Теперь следует думать, как дальше миру жить с такой страной рядом.

– Для Путина наиболее сложный выбор – это выбор, в какой висок стрелять. Потому что выхода для него, для его победоносной страны в этой ситуации нет. Для сообщества очень важным после урегулирования, решения украинского вопроса является вопрос – “А как вы собираетесь жить с такой окаянной Россией?” Я убежден, что впереди нас ждут десятки демократических новых государств, которые ответят, как той “неисходимой Сибири”, как писал Шевченко, жить в мировом сообществе после нашей победы? – добавил Ющенко.

Фото: Дарка Олифер