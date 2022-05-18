Три президенти України висловились про Азов, про війну і про Путіна

Травень, 17 в 21:50

Путін загнав себе у глухий кут, і остаточно вирішити перебіг цієї війни можуть лише Збройні сили України. Так вважають другий, третій і п’ятий президенти – Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

Під час прощання зі своїм колегою Леонідом Кравчуком вони висловили свої думки з приводу ситуації на Азовсталі та подальшої війни.

– Я, по-перше, хотів би подякувати Віктору Андрійовичу та Леоніду Даниловичу за те, що ми буквально за годину сформували наше спільне звернення. Я хотів би подякувати всім: і генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу, і Петеру Мауреру, президенту Міжнародного комітету Червоного Хреста, які долучилися до цього і дали можливість вивезти хоча б поранених з тих умов, які були, – заявив Порошенко про спільне звернення заради порятунку військових.

Він підкреслив, що робота ще не закінчена, і закликав об’єднатися для того, щоби забрати з полону азовців і всіх українських військових, усіх полонених, які “тримаються в заручниках російським варварським агресором”.

Зараз дивляться

– Я знаю, що це справа нелегка і потребує додаткових зусиль, і ми, я зокрема можу за себе говорити, готовий на будь-якому етапі долучитися до переговорного процесу, до координаційного процесу, – наголосив він.

Другий президент Леонід Кучма переконаний, чимало стосовно порятунку військових з Азовсталі залежить від президента Китаю Сі Цзіньпіна.

– Сьогодні велика група молоді стоїть перед Китайським посольством, я розумію, що головна проблема звернення до президента Китаю, від якого залежить занадто багато, щоб це питання було вирішено. Давайте сподіватися, щоб і це прохання дійшло до Бога і до президента Китаю, – зауважив Леонід Кучма.

Окрім китайського лідера, лише Збройні сили України можуть вплинути сьогодні на Путіна та на перебіг війни в Україні, вважає Петро Порошенко. З ним погодився і другий президент Леонід Кучма.

– В нього (Путіна, – Ред.) немає дороги назад, відступу. Він в такому стані знаходиться, що зрозумійте, капітуляцію підписувати?.. Чим це для нього закінчиться, також зрозуміло. Тому, на превеликий жаль, попереду в нас не зовсім гарні часи. Україна витримає, збройні сили витримають, а чи витримають наші сусіди? Ви ж бачите поведінку деяких західних лідерів. Є впевненість, що вони будуть до кінця з нами? Чи буде торгівля так, як сьогодні за нафту, чи торгівля за Швецію і Фінляндію за вступ до НАТО. Кругом одна торгівля, жах бере, – наголосив Леонід Кучма.

Третій президент Віктор Ющенко переконаний, що Росія втратила шанс вийти з цієї війни переможно. Тепер слід думати, як далі світу жити з такою країною поряд.

– Для Путіна найбільш складний вибір – це вибір, у яку скроню стріляти. Тому що виходу для нього, для його країни переможного в цій ситуації немає. Для спільноти дуже важливим після врегулювання, вирішення українського питання є запитання – “А як ви збираєтеся жити з такою окаянною Росією?” Я переконаний, що попереду нас чекають десятки демократичних нових держав, які дадуть відповідь, як тій “нєісходімой Сибірі”, як писав Шевченко, жити у світовій спільноті після нашої перемоги? – додав Ющенко.

Фото: Дарка Оліфер