Май, 17 в 12:47

Страна-агрессор Россия исчерпала значительное количество высокоточного ракетного вооружения во время полномасштабной войны против Украины.

Об этом рассказал в интервью Фактам ICTV военный эксперт, экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Он объяснил, что в войне против Украины РФ применяет ракетное вооружение тактического уровня (дальность до 150 км) и оперативно-тактического уровня (дальность до 500 км). Речь идет о крылатых ракетах разного базирования: наземного (Искандеры), морского (на морской платформе – Калибры), воздушного базирования, которые запускаються со стратегических самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3 (крылатые ракеты типа Х).

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В зависимости от сроков выпуска эти ракеты имеют разную степень оборудования современными средствами и разную степень точности попадания.

Комментируя тенденцию к изменению тактики ракетных ударов РФ, Романенко отметил, что из-за значительного сокращения высокоточных ракет страна-агрессор стала использовать более старые разработки.

– За время войны большое количество ракет было использовано, в первую очередь высокоточных. Это такие, как Калибр морского базирования, Искандер. Согласно зарубежным анализам, у них осталось этих ракет до 40%. То есть по несколько сотен. Это еще достаточно много, но мы должны видеть тенденцию. В связи с этим начали более активно использовать ракеты воздушного базирования. Более того, такие старые ракеты, как Х-22, разрабатывавшиеся в первую очередь под ядерную боеголовку, и точность наведения там – 200-300 метров, – рассказал эксперт.

Романенко уточнил, что такие ракеты не очень точно попадают в определенные РФ цели, но в то же время из-за неточности могут разрушать гражданские объекты, в результате чего погибают люди.

По словам эксперта, из-за того, что высокоточных ракет у РФ остается не так много, страна-агрессор начала также использовать по наземным целям береговой ракетный комплекс Бастион с противокорабельной ракетой Оникс. Эти ракеты оккупанты запускали с юга временно захваченного Крыма.

Романенко добавил, что большинство российских крылатых ракет не являются гиперзвуковыми, что позволяет более эффективно работать украинской ПВО.

На вопрос, можно ли сказать, что высокоточное оружие у РФ заканчивается, и оккупанты достают более старые разработки, эксперт ответил утвердительно. В то же время Романенко выразил мнение, что Украине следует не ожидать, пока это оружие у агрессора закончится, а пытаться получить от союзников средства ПВО, чтобы самостоятельно его уничтожать.

– Можно так сказать (что высокоточное оружие заканчивается, – Ред.). Но я сторонник подхода, чтобы не ждать, пока это произойдет, то есть занимать слабую позицию. А настаивать в работе с союзниками, чтобы нам предоставляли новые, современные, эффективные средства ПВО, которые позволяли бы уже сейчас уничтожать эти комплексы… Сейчас нам нужно получать современные средства уничтожения, которые позволили бы закрыть небо над Украиной нам самим, — заявил Романенко.

Комментируя возможности РФ восстановить свои ракетные запасы, эксперт отметил, что российскому военно-промышленному комплексу потребуется время и запчасти для этого. По мнению Романенко, после использования запасов старых и не очень точных ракет (таких как Х-22) Москва вряд ли вернется к их производству, а постарается восстановить запасы более современного оружия.

– Где что осталось, где что добудут, то и будут производить, – добавил эксперт.

Комментируя информацию об использовании Россией до 12 гиперзвуковых ракет против Украины, Романенко отметил, что российское гиперзвуковое ракетное вооружение является определенной фикцией. Эксперт объяснил, что оккупанты берут ракету Искандер, размещают ее на истребителе МиГ-31 и на полной скорости с него запускают. За счет этого достигается гиперзвуковая скорость.

– По вооружению они решают минимум два вопроса в этой войне. Во-первых, проводят испытания своего нового вооружения и техники, а также утилизируют старые вооружения, такие как Х-22, — подытожил эксперт.

Недавно глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что использование Россией гиперзвукового оружия в Украине не имело “действительно значительных последствий или изменения игры”.

Фото: Воздушное командование Восток