Травень, 17 в 12:47

Країна-агресор Росія вичерпала значну кількість високоточного ракетного озброєння під час повномасштабної війни проти України.

Про це розповів в інтерв’ю Фактам ICTV військовий експерт, ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Він пояснив, що у війні проти України РФ застосовує ракетне озброєння тактичного рівня (дальність до 150 км) та оперативно-тактичного рівня (дальність до 500 км). Йдеться про крилаті ракети різного базування: наземного (Іскандери), морського (на морській платформі – Калібри), повітряного базування, які запускають зі стратегічних літаків Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3 (крилаті ракети типу Х).

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Залежно від термінів випуску ці ракети мають різний ступінь обладнання сучасними засобами та різний ступінь точності попадання.

Коментуючи тенденцію до зміни тактики ракетних ударів РФ, Романенко зазначив, що через значне скорочення високоточних ракет країна-агресор почала використовувати більш старі розробки.

– За час війни велика кількість ракет була використана, у першу чергу високоточних. Це такі, як Калібр морського базування, Іскандер. Згідно із закордонними аналізами, в них залишилося цих ракет до 40%. Тобто по декілька сотень. Це ще досить багато, але ми повинні бачити тенденцію. У зв’язку з цим почали більш активно використовувати ракети повітряного базування. Більше того, такі старі ракети, як Х-22, які розроблялися в першу чергу під ядерну боєголовку, і точність наведення там – 200-300 метрів, – розповів експерт.

Романенко уточнив, що такі ракети не дуже точно попадають у визначені РФ цілі, але водночас через неточність можуть руйнувати цивільні об’єкти, внаслідок чого гинуть люди.

За словами експерта, через те, що високоточних ракет у РФ залишається не так багато, країна-агресор почала також використовувати по наземних цілях береговий ракетний комплекс Бастіон із протикорабельною ракетою Онікс. Ці ракети окупанти запускали з півдня тимчасово захопленого Криму.

Романенко додав, що більшість російських крилатих ракет не є гіперзвуковими, що дає змогу більш ефективно працювати українській ППО.

На запитання, чи можна сказати, що високоточна зброя в РФ закінчується, і окупанти дістають більш старі розробки, експерт відповів ствердно. Водночас Романенко висловив думку, що Україні слід не чекати, доки ця зброя в агресора закінчиться, а намагатися отримати від союзників засоби ППО, щоб самостійно її знищувати.

– Можна так сказати (що високоточна зброя закінчується, – Ред.). Але я прихильник підходу, щоб не чекати, поки це відбудеться, тобто займати слабку позицію. А наполягати в роботі із союзниками, щоб нам надавали нові, сучасні, ефективні засоби ППО, які б дозволяли вже зараз знищувати ці комплекси… Зараз нам потрібно отримувати сучасні засоби знищення, які б дозволили закрити небо над Україною нам самим, – заявив Романенко.

Коментуючи можливості РФ відновити свої ракетні запаси, експерт зазначив, що російський воєнно-промисловий комплекс потребуватиме часу і запчастин для цього. На думку Романенка, після використання запасів старих і не дуже точних ракет (таких як Х-22) Москва навряд чи повернеться до їх виробництва, а намагатиметься поновити запаси більш сучасної зброї.

– Де що залишилося, де що добудуть, те й будуть виробляти, – додав експерт.

Коментуючи інформацію про використання Росією до 12 гіперзвукових ракет проти України, Романенко зазначив, що російське гіперзвукове ракетне озброєння є певною фікцією. Експерт пояснив, що окупанти беруть ракету Іскандер, розташовують її на винищувачі МіГ-31 і на повній швидкості з нього запускають. За рахунок цього досягається гіперзвукова швидкість.

– По озброєнню вони вирішують мінімум два питання в цій війні. По-перше, проводять випробування свого нового озброєння і техніки, а також утилізують старі озброєння, такі як Х-22, – підсумував експерт.

Нещодавно голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що використання Росією гіперзвукової зброї в Україні не мало “справді значних наслідків або зміни гри”.

Фото: Повітряне командування Схід