Слишком хрупко: Арестович отказался комментировать ситуацию вокруг Мариуполя

Май, 17 в 23:20

В интервью журналисту Марку Фейгину советник главы Офиса президента Алексей Арестович не стал комментировать ситуацию вокруг Мариуполя.

— У нас есть решение, что пока идет операция, мы не комментируем. Слишком хрупко там все, и одно неосторожное слово может все обрушить, — заявил советник Офиса президента.

На вопрос, будет ли через пару дней возможность узнать, как обстоят дела, Арестович ответил:

— Когда те, кто занимается эвакуацией скажут, что можно комментировать, то будем комментировать. Пока нет.

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Напомним, что вечером 16 мая Министерство обороны Украины сообщило, что из Азовстали эвакуировались 264 военных, в том числе 53 — с тяжелыми ранениями. Раненых доставили в больницу в оккупированный Новоазовск, а остальных, 211 бойцов, доставили в оккупированную Оленевку.

17 мая появилась информация, что с металлургического завода Азовсталь выехало семь автобусов с украинскими военнослужащими.