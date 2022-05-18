Занадто крихко: Арестович відмовився коментувати ситуацію навколо Маріуполя

Травень, 17 в 23:20

В інтерв’ю журналісту Марку Фейгіну радник голови Офісу президента Олексій Арестович не прокоментував ситуацію навколо Маріуполя.

– У нас є рішення, що поки йде операція, ми не коментуємо. Занадто крихко там все, й одне необережне слово може все обрушити, – заявив радник Офісу президента.

На запитання, чи за кілька днів матимемо можливість дізнатися про поточну ситуацію, Арестович відповів:

– Коли ті, хто займається евакуацією, скажуть, що можна коментувати, то коментуватимемо. Поки ні.

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Нагадаємо, що ввечері 16 травня Міністерство оборони України повідомило, що з Азовсталі евакуювалися 264 військових, зокрема 53 — з тяжкими пораненнями. Поранених доправили до лікарні в окупований Новоазовськ, а решту, 211 бійців – до окупованої Оленівки.

17 травня з’явилася інформація, що з металургійного заводу Азовсталь виїхало сім автобусів з українськими військовослужбовцями.