Под Херсоном россияне из Градов обстреляли автоколонну с гражданскими – трое погибших

Май, 18 в 14:30

В Херсонской области вблизи села Давидов Брод 17 мая российские войска обстреляли из Градов колонну автомобилей с гражданскими, которые пытались проехать в Бериславский район области.

В результате вражеского обстрела погибли по меньшей мере три человека, еще шестеро ранены, сообщает Офис генпрокурора Украины.

Такие действия РФ против мирного населения противоречат нормам международного гуманитарного права.

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Два дня тому назад украинские силы обороны ударили по полевому складу боеприпасов российских войск в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области.