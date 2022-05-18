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Факти / Україна

Під Херсоном росіяни з Градів обстріляли автоколону з цивільними – троє загиблих

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Під Херсоном росіяни з Градів обстріляли автоколону з цивільними – троє загиблих
Фото: Getty Images

На Херсонщині поблизу села Давидів Брід 17 травня російські вйська обстріляли із Градів колону автомобілів із цивільними, які намагались проїхати до Бериславського району області.

Внаслідок ворожого обстрілу загинули щонайменше троє людей, ще шістьох поранено, повідомляє Офіс генпрокуорра України.

Такі дії РФ проти мирного населення суперечать нормам міжнародного гуманітарного права.

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Херсонська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством – це ч. 2 ст. 438 ККУ.

Два дні тому українські сили оборони вдарили по польовому складу боєприпасів російських військ у районі населеного пункту Давидів Брід Херсонської області.

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