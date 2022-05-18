Під Херсоном росіяни з Градів обстріляли автоколону з цивільними – троє загиблих

Травень, 18 в 14:30

На Херсонщині поблизу села Давидів Брід 17 травня російські вйська обстріляли із Градів колону автомобілів із цивільними, які намагались проїхати до Бериславського району області.

Внаслідок ворожого обстрілу загинули щонайменше троє людей, ще шістьох поранено, повідомляє Офіс генпрокуорра України.

Такі дії РФ проти мирного населення суперечать нормам міжнародного гуманітарного права.

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Херсонська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством – це ч. 2 ст. 438 ККУ.

Два дні тому українські сили оборони вдарили по польовому складу боєприпасів російських військ у районі населеного пункту Давидів Брід Херсонської області.