Май, 19 в 18:54

Оккупационные войска РФ за прошедший месяц сбросили 714 тонн авиабомб в тротиловом эквиваленте на завод Азовсталь в Мариуполе.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил советник мэра города на Азове Петр Андрющенко.

— Только за последний месяц оккупанты сбросили 714 тонн авиабомб в тротиловом эквиваленте на Азовсталь, – написал он.

Для сравнения, согласно подсчетам ученых из Университета Шеффилда, один из сильнейших неядерных взрывов, который произошел в Бейруте в 2020 году, оценивается мощностью в 1000-1500 тонн в тротиловом эквиваленте.

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Советник городского главы Мариуполя добавил, что при этом не учитывается использование реактивных систем залпового огня (РСЗО) Град и Смерч, а также ракетного комплекса Точка-У, снарядов артиллерии и ракет с лодок в море.

— Российская армия совершила преступления против человечества. Это факт. Это самый большой геноцид в Европе со времен Второй мировой войны, — написал мэр Мариуполя Вадим Бойченко, цитаты которого привел Петр Андрющенко.

Ранее стало известно, что по отношению к Мариупольскому гарнизону была начата спасательная операция, и часть украинских военных вывели из металлургийного комбината Азовсталь.

О том, как происходила эвакуация Мариупольского гарнизона из металлургического комбината Азовсталь, а также что об этом говорят украинская и российская стороны и в самом полку Азов – читайте в материале Факты ICTV.

Источник: Андрющенко Times