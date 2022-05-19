В мэрии Мариуполя назвали общую мощность бомб, сброшенных Россией на Азовсталь
Оккупационные войска РФ за прошедший месяц сбросили 714 тонн авиабомб в тротиловом эквиваленте на завод Азовсталь в Мариуполе.
Об этом на своей странице в Telegram сообщил советник мэра города на Азове Петр Андрющенко.
— Только за последний месяц оккупанты сбросили 714 тонн авиабомб в тротиловом эквиваленте на Азовсталь, – написал он.
Для сравнения, согласно подсчетам ученых из Университета Шеффилда, один из сильнейших неядерных взрывов, который произошел в Бейруте в 2020 году, оценивается мощностью в 1000-1500 тонн в тротиловом эквиваленте.
Советник городского главы Мариуполя добавил, что при этом не учитывается использование реактивных систем залпового огня (РСЗО) Град и Смерч, а также ракетного комплекса Точка-У, снарядов артиллерии и ракет с лодок в море.
— Российская армия совершила преступления против человечества. Это факт. Это самый большой геноцид в Европе со времен Второй мировой войны, — написал мэр Мариуполя Вадим Бойченко, цитаты которого привел Петр Андрющенко.
Ранее стало известно, что по отношению к Мариупольскому гарнизону была начата спасательная операция, и часть украинских военных вывели из металлургийного комбината Азовсталь.
О том, как происходила эвакуация Мариупольского гарнизона из металлургического комбината Азовсталь, а также что об этом говорят украинская и российская стороны и в самом полку Азов – читайте в материале Факты ICTV.
Источник: Андрющенко Times