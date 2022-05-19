В мерії Маріуполя назвали загальну потужність бомб, скинутих Росією на Азовсталь
Окупаційні війська РФ за місяць скинули 714 тонн авіабомб у тротиловому еквіваленті на завод Азовсталь у Маріуполі.
Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив радник мера міста на Азові Петро Андрющенко.
– Тільки за останній місяць окупанти скинули 714 тонн авіабомб у тротиловому еквіваленті на Азовсталь, – написав він.
Для порівняння, за підрахунками вчених з Університету Шеффілда, один із найсильніших неядерних вибухів, який стався в Бейруті в 2020 році, оцінюється потужністю в 1000-1500 тонн у тротиловому еквіваленті.
Радник міського голови Маріуполя додав, що не враховується використання реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) Град і Смерч, а також ракетного комплексу Точка-У, снарядів артилерії та ракет з човнів у морі.
– Російська армія скоїла злочини проти людства. Це факт. Це найбільший геноцид у Європі від часів Другої світової війни, – написав мер Маріуполя Вадим Бойченко, цитати якого привів Петро Андрющенко.
Раніше стало відомо, що стосовно Маріупольського гарнізону було розпочато рятувальну операцію, і частину українських військових вивели з металургійного комбінату Азовсталь.
Про те, як відбувалася евакуація Маріупольського гарнізону з металургійного комбінату Азовсталь, а також що про це говорять українська та російська сторони та в самому полку Азов – читайте у матеріалі Факти ICTV.
Джерело: Андрющенко Times