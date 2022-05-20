Ради памяти о наших героях: Зеленский считает важным построить новый самолет Мрия

Май, 19 в 23:05

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна построить новый самолет Мрия в память обо всех погибших на войне летчиках.

Такое мнение он высказал в ходе общения с украинскими студентами.

Зеленский рассказал, что еще до войны возникла идея построить второй самолет Мрия, но это, по подсчетам, обошлось бы в $800 млн.

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– Это очень большие деньги. Денег мы не нашли на строительство Мрии, – говорит он.

Однако теперь, по словам президента, “это вопрос имиджа нашего государства и всех погибших прекрасных профессиональных летчиков на этой войне”.

— Построить Мрию ради памяти о наших героях – я думаю, что это правильная государственная позиция и правильная мечта.

Напомним, что в начале полномасштабной войны в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом был сожжен один из самых больших и мощных самолетов в мире украинского производства АН-225 Мрия.