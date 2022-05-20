Ради памяти о наших героях: Зеленский считает важным построить новый самолет Мрия
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна построить новый самолет Мрия в память обо всех погибших на войне летчиках.
Такое мнение он высказал в ходе общения с украинскими студентами.
Зеленский рассказал, что еще до войны возникла идея построить второй самолет Мрия, но это, по подсчетам, обошлось бы в $800 млн.
– Это очень большие деньги. Денег мы не нашли на строительство Мрии, – говорит он.
Однако теперь, по словам президента, “это вопрос имиджа нашего государства и всех погибших прекрасных профессиональных летчиков на этой войне”.
— Построить Мрию ради памяти о наших героях – я думаю, что это правильная государственная позиция и правильная мечта.
Напомним, что в начале полномасштабной войны в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом был сожжен один из самых больших и мощных самолетов в мире украинского производства АН-225 Мрия.