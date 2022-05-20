Заради пам’яті про наших героїв: Зеленський вважає важливим побудувати новий літак Мрія

Травень, 19 в 23:05

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна побудувати новий літак Мрія у пам’ять про всіх загиблих на війні льотчиків.

Таку думку він висловив під час спілкування з українськими студентами.

Зеленський розповів, що ще до війни виникла ідея побудувати другий літак Мрія, але це, за підрахунками, коштувало $800 млн.

Зараз дивляться

– Це дуже великі гроші. Грошей ми не знайшли на будівництво Мрії, – каже він.

Однак тепер, за словами президента, “це питання іміджу нашої держави і всіх загиблих прекрасних професійних льотчиків на цій війні”.

– Побудувати Мрію заради пам’яті про наших героїв – я думаю, що це правильна державницька позиція і правильна мрія.

Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни в результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 Мрія.