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Факты / Украина

Горят целыми улицами: россияне за сутки разрушили более 60 домов в Луганской области

Татьяна Забожко, редактор ленты
Горят целыми улицами: россияне за сутки разрушили более 60 домов в Луганской области

В Луганской области российские захватчики за сутки разрушили более 60 домов.

– Дома разрушаются и выгорают. Кое-где целыми улицами, как, например, в Нырково, где огнем охватило пять жилищных хозяйств одновременно, – сообщает глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

Только в течение 19 мая россияне разрушили в:

  • Приволье – 17 домов,
  • Новодружеске – 14 домов,
  • Лисичанске – 12 домов,
  • Золотом – шесть домов,
  • Северодонецке – пять домов,
  • Нырково – пять жилищных хозяйств,
  • Врубовке – три дома,
  • Рубежном – три дома.

Из-за вражеских обстрелов в Северодонецке погибли 12 человек, еще один человек – в Горской общине.

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20 мая российские военные наступают в районах Лисичанска и Северодонецка.

Однако штурм последнего для врага оказался неудачным – оккупанты на этом направлении понесли потери и были вынуждены отступить.

Продолжаются боевые действия в районе Тошковки. Поэтому областные власти не могут оценить масштабы повреждений в этом населенном пункте.

Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Рубіжне
Рубіжне
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Рубіжне
Рубіжне
Горят целыми улицами: россияне за сутки разрушили более 60 домов в Луганской области / 6 фотографий

На Донецком и Луганском направлениях за сутки украинские защитники отбили 14 атак врага, уничтожив:

  • восемь танков,
  • 14 единиц боевой бронированной техники,
  • шесть единиц автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны сбили один беспилотник типа Орлан-10.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 86-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай

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