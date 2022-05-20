Май, 20 в 11:43

В Луганской области российские захватчики за сутки разрушили более 60 домов.

– Дома разрушаются и выгорают. Кое-где целыми улицами, как, например, в Нырково, где огнем охватило пять жилищных хозяйств одновременно, – сообщает глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

Только в течение 19 мая россияне разрушили в:

Приволье – 17 домов,

Новодружеске – 14 домов,

Лисичанске – 12 домов,

Золотом – шесть домов,

Северодонецке – пять домов,

Нырково – пять жилищных хозяйств,

Врубовке – три дома,

Рубежном – три дома.

Из-за вражеских обстрелов в Северодонецке погибли 12 человек, еще один человек – в Горской общине.

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20 мая российские военные наступают в районах Лисичанска и Северодонецка.

Однако штурм последнего для врага оказался неудачным – оккупанты на этом направлении понесли потери и были вынуждены отступить.

Продолжаются боевые действия в районе Тошковки. Поэтому областные власти не могут оценить масштабы повреждений в этом населенном пункте.

Горят целыми улицами: россияне за сутки разрушили более 60 домов в Луганской области / 6 фотографий

На Донецком и Луганском направлениях за сутки украинские защитники отбили 14 атак врага, уничтожив:

восемь танков,

14 единиц боевой бронированной техники,

шесть единиц автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны сбили один беспилотник типа Орлан-10.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 86-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай