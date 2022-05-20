Горят целыми улицами: россияне за сутки разрушили более 60 домов в Луганской области
В Луганской области российские захватчики за сутки разрушили более 60 домов.
– Дома разрушаются и выгорают. Кое-где целыми улицами, как, например, в Нырково, где огнем охватило пять жилищных хозяйств одновременно, – сообщает глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
Только в течение 19 мая россияне разрушили в:
- Приволье – 17 домов,
- Новодружеске – 14 домов,
- Лисичанске – 12 домов,
- Золотом – шесть домов,
- Северодонецке – пять домов,
- Нырково – пять жилищных хозяйств,
- Врубовке – три дома,
- Рубежном – три дома.
Из-за вражеских обстрелов в Северодонецке погибли 12 человек, еще один человек – в Горской общине.
20 мая российские военные наступают в районах Лисичанска и Северодонецка.
Однако штурм последнего для врага оказался неудачным – оккупанты на этом направлении понесли потери и были вынуждены отступить.
Продолжаются боевые действия в районе Тошковки. Поэтому областные власти не могут оценить масштабы повреждений в этом населенном пункте.
На Донецком и Луганском направлениях за сутки украинские защитники отбили 14 атак врага, уничтожив:
- восемь танков,
- 14 единиц боевой бронированной техники,
- шесть единиц автомобильной техники.
Подразделения противовоздушной обороны сбили один беспилотник типа Орлан-10.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 86-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Сергей Гайдай
Фото: Сергей Гайдай