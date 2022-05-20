Горять цілими вулицями: росіяни за добу зруйнували понад 60 будинків на Луганщині
У Луганській області російські загарбники упродовж доби зруйнували понад 60 будинків.
– Будинки руйнуються й вигорають. Подекуди цілими вулицями, як-от у Нирковому, де вогонь охопив п’ять житлових господарств одночасно, – повідомляє очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Лише протягом 19 травня росіяни зруйнували у:
- Привіллі – 17 будинків,
- Новодружеську – 14 будинків,
- Лисичанську – 12 будинків,
- Золотому – шість будинків,
- Сєвєродонецьку – п’ять будинків,
- Нирковому – п’ять житлових господарств,
- Врубівці – три будинки,
- Рубіжному – три будинки.
Через ворожі обстріли в Сєвєродонецьку загинуло 12 людей, ще одна людина – у Гірській громаді.
20 травня російські військові наступають у районах Лисичанська та Сєвєродонецька.
Однак штурм останнього для ворога виявився невдалим – окупанти на цьому напрямку зазнали втрат та були змушені відступити.
Тривають бойові дії в районі Тошківки. Через це обласна влада не може оцінити масштаби пошкоджень у цьому населеному пункті.
На Донецькому та Луганському напрямках упродовж доби українські захисники відбили 14 атак ворога, знищивши:
- вісім танків,
- 14 одиниць бойової броньованої техніки,
- шість одиниць автомобільної техніки.
Підрозділи протиповітряної оборони збили один безпілотник типу Орлан-10.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 86-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Сергій Гайдай
Фото: Сергій Гайдай