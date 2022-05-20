Травень, 20 в 11:43

У Луганській області російські загарбники упродовж доби зруйнували понад 60 будинків.

– Будинки руйнуються й вигорають. Подекуди цілими вулицями, як-от у Нирковому, де вогонь охопив п’ять житлових господарств одночасно, – повідомляє очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Лише протягом 19 травня росіяни зруйнували у:

Привіллі – 17 будинків,

Новодружеську – 14 будинків,

Лисичанську – 12 будинків,

Золотому – шість будинків,

Сєвєродонецьку – п’ять будинків,

Нирковому – п’ять житлових господарств,

Врубівці – три будинки,

Рубіжному – три будинки.

Через ворожі обстріли в Сєвєродонецьку загинуло 12 людей, ще одна людина – у Гірській громаді.

Зараз дивляться

20 травня російські військові наступають у районах Лисичанська та Сєвєродонецька.

Однак штурм останнього для ворога виявився невдалим – окупанти на цьому напрямку зазнали втрат та були змушені відступити.

Тривають бойові дії в районі Тошківки. Через це обласна влада не може оцінити масштаби пошкоджень у цьому населеному пункті.

Горять цілими вулицями: росіяни за добу зруйнували понад 60 будинків на Луганщині / 6 фотографий

На Донецькому та Луганському напрямках упродовж доби українські захисники відбили 14 атак ворога, знищивши:

вісім танків,

14 одиниць бойової броньованої техніки,

шість одиниць автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони збили один безпілотник типу Орлан-10.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 86-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай