Город под плотным огнем: как выживают под обстрелами люди в Северодонецке

В Северодонецке Луганской области, где только накануне погибли 12 человек и получили ранения еще более 40, по состоянию на 20 мая не утихают обстрелы.

– Ночь прошла довольно шумно – город обстрелян плотным огнем, – сообщил в эфире национального телемарафона глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк.

По словам главы города, в настоящее время в Северодонецке остается до 15 тыс. гражданских.

– Люди живут в бомбоубежищах, подвалах жилых домов, то есть там, где можно спрятаться от артиллерийских обстрелов. Настроение у них довольно нерадостное, некоторые отчаиваются. Бывают случаи ухудшения психологического состояния, – добавляет Александр Стрюк.

Чтобы подвозить местным жителям воду в хранилища, власти города открыли законсервированные скважины в старой части города.

Освещение в укрытиях снабжают солнечными фонарями, завезенными по Программе развития ООН. Благодаря этому люди могут подзарядить телефоны или планшеты.

Поскольку в Северодонецке не работает ни одна из вышек мобильной связи, то нет в населенном пункте и интернета.

Новостями люди обмениваются только во время встреч в гуманитарном штабе. Какую-нибудь информацию о ситуации в городе, стране и мире местные жители узнают от волонтеров.

В настоящее время в городе разрушены около 70% жилищного фонда.

Очень ограничено из-за регулярных обстрелов и функционирования Северодонецкой больницы.

Однако в городе, по словам Александра Стрюка, имеется элементарный набор медикаментов первой необходимости.

Напомним, что в течение суток штурмовые действия в направлении Северодонецка успешными для врага не были – россияне на этом направлении понесли потери и были вынуждены отступить.

По состоянию на 20 мая оккупанты ведут боевые действия в районе Тошковки.

Только 19 мая в Северодонецке из-за обстрелов погибли 12 человек. Больше 40 местных жителей получили ранения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 86-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Сергей Гайдай

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