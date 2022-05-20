Май, 20 в 15:59

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что Италия действительно поделилась своим видением путей прекращения войны России против Украины. Он уточнил, что соответствующие предложения в настоящее время изучаются.

– Украина высоко ценит поддержку Италии в рамках Европейского Союза и на двустороннем уровне. Итальянская сторона действительно поделилась своим видением путей прекращения войны России против Украины. Соответствующие предложения в настоящее время изучаются, – сказал Николенко в пятницу, 20 мая.

По его словам, в министерстве приветствуют любые международные усилия, которые могут помочь восстановить мир на украинской земле и в Европе.

– В то же время любое политическое решение должно основываться на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, – подчеркнул спикер.

Напомним, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо представил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу план мира для Украины.

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Он включает в себя четыре этапа: прекращение огня, возможный нейтралитет Украины, территориальные вопросы – касающиеся, в частности, временно оккупированного Крымского полуострова и части Донбасса – и новый пакт о европейской и международной безопасности.