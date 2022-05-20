Травень, 20 в 15:59

Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що Італія справді поділилася своїм баченням шляхів припинення війни Росії проти України. Він уточнив, що відповідні пропозиції наразі вивчаються.

– Україна високо цінує підтримку Італії у межах Європейського Союзу та на двосторонньому рівні. Італійська сторона справді поділилася своїм баченням шляхів припинення війни Росії проти України. Відповідні пропозиції зараз вивчаються, – сказав Ніколенко у п’ятницю, 20 травня.

За його словами, у міністерстві вітають будь-які міжнародні зусилля, які можуть допомогти відновити мир на українській землі та в Європі.

– Водночас будь-яке політичне рішення має ґрунтуватися на повазі до суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, – наголосив спікер.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо представив генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу план миру для України.

Зараз дивляться

Він включає чотири етапи: припинення вогню, можливий нейтралітет України, територіальні питання – що стосуються, зокрема, тимчасово окупованого Кримського півострова та частини Донбасу – та новий пакт про європейську і міжнародну безпеку.