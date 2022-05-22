Май, 21 в 22:15

Хаотические захоронения и ливневые дожди в Мариуполе создают риск создания эпидемической катастрофы в Азове.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

– Мы находимся на пороге сложной эпидемической ситуации. 100 тысяч жителей без качественной питьевой воды. По всему городу… есть хаотические захоронения. Мы понимаем, что для характерных для Мариуполя ливневых дождей, в летний период года, учитывая, что канализация не работает, эти хаотические захоронения… это все будет попадать в реки, море и источники, откуда люди берут питьевую воду, — сказал он.

Мэр Мариуполя привел мнение специалистов, что подобная ситуация приведет к колоссальным последствиям, что унесет жизни тысяч жизней жителей города.

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Он также отметил необходимость эвакуационных коридоров для жителей Мариуполя, помощь в организации которых должны оказать международные партнеры.

Ранее советник мэра Бойченко Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты начали устанавливать вокруг Мариуполя блокпосты, что мешает горожанам покинуть оккупированные территории.

Советник мэра Андрющенко ранее также говорил о подобной санитарной катастрофе, упоминая, что вода из канализации вымывает тела людей, похороненных во дворах.

Источник: Мариупольский горсовет