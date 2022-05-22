Травень, 21 в 22:15

Хаотичні поховання та зливові дощі у Маріуполі створюють ризик створення епідемічної катастрофи у місті на Азові.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

– Ми знаходимось на порозі складної епідемічної ситуації. 100 тисяч мешканців, які без якісної питної води. По всьому місту… є хаотичні поховання. Ми розуміємо, що для характерних для Маріуполя зливових дощів, у літній період року, зважаючи на те, що каналізація не працює, оці хаотичні поховання… оце все буде потрапляти до річок, моря та джерел, звідки люди беруть питну воду, – сказав він.

Мер Маріуполя навів думку фахівців, що подібна ситуація призведе колосальних наслідків, що забере життя тисяч життів мешканців міста.

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Він також наголосив на необхідності евакуаційних коридорів для мешканців Маріуполя, допомогу в організації яких мають надати міжнародні партнери.

Раніше радник мера Бойченка Петро Андрющенко повідомив, що окупанти почали встановлювати навколо Маріуполя блокпости, що заважає містянам покинути окуповані території.

Радник мера Андрющенко раніше також казав про подібну санітарну катастрофу, зазначивши, що вода з каналізацій вимиває тіла людей, що були поховані у подвір’ях.

Джерело: Маріупольська міськрада