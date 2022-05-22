Травень, 22 в 15:38

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк стверджує, що для продовження мирних переговорів Російська Федерація має вивести свої війська з території України.

До цього моменту, як підкреслює Подоляк, про жодне перемир’я не може бути й мови – окупанти скористаються ним для того, щоб продовжити наступ.

Радник глави Офісу президента наголошує, що українська позиція стає все більш безкомпромісною, а поступки щодо РФ можуть призвести до катастрофічних наслідків.

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– Війна не зупиниться після поступок. Вона просто буде поставлена ​​на паузу на деякий час. Через деякий час з новою силою росіяни наростять своє озброєння, живу силу і відпрацюють свої помилки, трохи модернізуються, звільнять багатьох генералів… І почнуть новий наступ, ще кривавіший і масштабніший, – підкреслив він.

Подоляк зазначив, що заклики деяких представників Заходу терміново припинити вогонь є “дуже дивними”, оскільки окупанти залишаються на півдні та сході України.

– Російські сили мають залишити країну, і після цього стане можливим поновлення мирного процесу, – заявив Подоляк.

Він повідомив, що припинення вогню лише зіграє на руку ворогові.

– Вони хочуть зафіксувати якісь воєнні успіхи. Але за допомогою наших західних партнерів військових успіхів точно не буде… Було б добре, якби еліти Європи та США до кінця зрозуміли: Росію не можна залишати на півдорозі, тому що у них (розвинуться, – Ред.) “реваншистські” настрої і вони стануть ще більш жорстокими… Вони мають бути переможені, мають зазнати болісної ​​поразки, настільки болісної, наскільки це можливо, – резюмував радник голови ОП.

До цього президент Володимир Зеленський заявив, що не виключає, що мирний договір із Росією укласти не вдасться. Таке можливо, за його словами, якщо буде зірвано обмін військових, які вийшли з Азовсталі, а також якщо виявиться, що противник влаштував на Донбасі таку саму розправу над мирними жителями, як у Київській області.