Май, 23 в 18:58

Российские войска при обстреле территории Украины повредили магистральный газопровод, оставив без газоснабжения Донецкую и Луганскую области.

Как сообщили в пресс-службе Оператора ГТС Украины, оккупанты повредили газопровод в понедельник, 23 мая.

– 23 мая 2022 года в результате обстрелов поврежден магистральный газопровод, который транспортировал газ в населенные пункты Донецкой и Луганской областей. С 14.00 подача природного газа на этот участок ГТС прекращена, — отмечается в сообщении.

По состоянию на данный момент поврежденный участок удалось локализовать, однако из-за активных боев восстановительные работы на газопроводе пока невозможны.

Сейчас смотрят

Нет также альтернативных вариантов транспортировки газа на Донбасс, поскольку российские захватчики ранее вмешались в работу ГТС на временно оккупированной территории. Так, 11 мая рашисты в районе компрессорной станции Новопсков (Луганская область) перекрыли краны на магистральном газопроводе, транспортировавшем газ на территорию Донбасса.

В этой ситуации потребителям Донецкой и Луганской областей советуют придерживаться рекомендаций региональных операторов.

В пресс-службе Оператора ГТС Украины заверили, что находятся на постоянном контакте с военно-гражданскими администрациями и при первой же возможности начнут восстанавливать газотранспортную инфраструктуру, поврежденную обстрелами РФ.

Ситуацию прокомментировали в Луганской ОВО. Как отметил глава областной военной администрации Сергей Гайдай, оккупанты пытались отрезать Луганскую область от трассы Лисичанск – Бахмут и во время боевых действий попали в газопровод.

– На границе Луганской и Донецкой областей россияне, пытаясь продвинуться и захватить эту автодорогу, попали в магистральный газопровод диаметром 1 200 мм. Давление в трубе сразу упало с 15 до 5 атм, что ставит под вопрос дальнейшее газоснабжение соседнего региона. Добраться до разгерметизированного участка пока крайне сложно из-за активных боевых действий, — подчеркнул Гайдай.

Он уточнил, что потребители в Луганской области пока имеют некоторый запас газа “за счет остаточного давления в трубах”.

С учетом сложной ситуации с газоснабжением в компании Донецкоблгаз дали ряд советов потребителям:

Перекрыть газовые краны на газовых приборах, а также на газопроводе к приборам.

Перекрыть запорное устройство на газопроводе-вводе в частный дом (для частного сектора), промышленное предприятие или коммунально-бытовой объект.

В компании подтвердили, что сегодня, начиная с 14.00, вынуждены были прекратить распределение природного газа потребителям.

Остановка поставок газа не угрожает жителям Комарской ОТГ и Александровской ОТГ Донецкой области, поскольку они подключены к другому источнику.