Травень, 23 в 18:58

Російські війська під час обстрілів території України пошкодили магістральний газопровід, залишивши без газопостачання Донецьку та Луганську області.

Як поінформували в пресслужбі Оператора ГТС України, окупанти пошкодили газогін у понеділок, 23 травня.

– 23 травня 2022 року внаслідок обстрілів пошкоджено магістральний газопровід, який транспортував газ до населених пунктів Донецької та Луганської областей. З 14.00 подання природного газу до цієї ділянки ГТС припинена, – наголошується в повідомленні.

Станом на зараз пошкоджену ділянку вдалося локалізувати, проте через активні бої відновлювальні роботи на газопроводі поки що неможливі.

Зараз дивляться

Немає також альтернативних варіантів транспортування газу на Донбас, оскільки російські загарбники раніше втрутилися в роботу ГТС на тимчасово окупованій території. Так, 11 травня рашисти в районі компресорної станції Новопсков (Луганська область) перекрили крани на магістральному газогоні, що транспортував газ на територію Донбасу.

У цій ситуації споживачам Донецької та Луганської областей радять дотримуватися рекомендацій регіональних операторів.

У пресслужбі Оператора ГТС України запевнили, що перебувають на постійному контакті з військово-цивільними адміністраціями і за першої ж можливості розпочнуть відновлювати газотранспортну інфраструктуру, пошкоджену обстрілами РФ.

Ситуацію прокоментували в Луганській ОВА. Як зазначив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, окупанти намагалися відрізати Луганщину від траси Лисичанськ – Бахмут і під час бойових дій влучили в газопровід.

– На межі Луганської та Донецької областей росіяни, намагаючись просунутися і захопити цей автошлях, влучили у магістральний газопровід діаметром 1 200 мм. Тиск у трубі одразу впав із 15 до 5 атм, що ставить під питання подальше газопостачання сусіднього регіону. Дістатися до розгерметизованої ділянки наразі вкрай складно через активні бойові дії, – наголосив Гайдай.

Він уточнив, що споживачі на Луганщині поки що мають деякий запас газу “за рахунок залишкового тиску у трубах”.

З урахуванням складної ситуації з газопостачанням у компанії Донецькоблгаз дали низку порад споживачам:

Перекрити газові крани на газових приладах, а також на газопроводі до приладів.

Перекрити запірний пристрій на газопроводі-вводі до приватного будинку (для приватного сектора), промислового підприємства чи комунально-побутового об’єкта.

У компанії підтвердили, що сьогодні, починаючи з 14.00, змушені були припинити розподіл природного газу споживачам.

Зупинка постачань газу не загрожує мешканцям Комарської ОТГ та Олександрівської ОТГ Донецької області, оскільки вони під’єднані до іншого джерела.

Джерело: Оператор ГТС України, Донецькоблгаз, Сергій Гайдай