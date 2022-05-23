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Факты / Украина

Из Севастополя выдвинулся новейший корабль РФ Адмирал Макаров — ОК Юг

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Из Севастополя выдвинулся новейший корабль РФ Адмирал Макаров — ОК Юг

Оперативное командование Юг предупредило о повышении вероятности ракетных ударов с моря.

Об этом говорится в вечернем сообщении ОК Юг.

— В Одесской области ситуация стабильная и контролируемая. Но учитывая, что в группировку в Черном море из семи больших десантных кораблей и двух ракетных, из Севастополя выдвинулся один из новейших кораблей черноморского флота Адмирал Макаров, следует учитывать, что вероятность ракетных ударов еще повышается, — указано в сообщении.

Напомним, сегодня ночью, 23 мая, в городе Коростень Житомирской области во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов.

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