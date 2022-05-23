З Севастополя висунувся новітній корабель РФ Адмірал Макаров – ОК Південь

Травень, 23 в 6:40

Оперативне командування Південь попередило про підвищення ймовірності ракетних ударів з моря.

Про це йдеться у вечірньому повідомленні ОК Південь.

– На Одещині ситуація стабільна та контрольована. Але з огляду на те, що в угруповання в Чорному морі з семи великих десантних кораблів і двох ракетних, із Севастополя висунувся один із найновіших кораблів чорноморського флоту Адмірал Макаров, слід враховувати, що ймовірність ракетних ударів ще підвищується, – зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 23 травня, у місті Коростень Житомирської області під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів.