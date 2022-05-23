З Севастополя висунувся новітній корабель РФ Адмірал Макаров – ОК Південь
Оперативне командування Південь попередило про підвищення ймовірності ракетних ударів з моря.
Про це йдеться у вечірньому повідомленні ОК Південь.
– На Одещині ситуація стабільна та контрольована. Але з огляду на те, що в угруповання в Чорному морі з семи великих десантних кораблів і двох ракетних, із Севастополя висунувся один із найновіших кораблів чорноморського флоту Адмірал Макаров, слід враховувати, що ймовірність ракетних ударів ще підвищується, – зазначено в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні вночі, 23 травня, у місті Коростень Житомирської області під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів.
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