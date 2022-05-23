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Факты / Украина

Зеленский подписал закон о конфискации активов за поддержку агрессии РФ

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц. Он предусматривает конфискацию активов у тех, кто поддерживает российскую агрессию.

Этот документ устанавливает новый вид санкций посредством взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми оно может прямо или косвенно распоряжаться.

В законе определены четкие критерии, по которым человек может быть отнесен к кругу тех, на кого распространяется действие этих ограничений.

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— Процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, которые так или иначе поддерживают агрессию оккупантов против Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов. Закон предусматривает четкую инструкцию для органов, ответственных за этот процесс. Надеюсь на продуктивное взаимодействие всех его участников, – подчеркнул президент.

Подписанный Владимиром Зеленским закон предусматривает, что ответственным за поиск активов и обращение в суд станет Министерство юстиции.

Ведомство должно организовать работу по выявлению и розыску подлежащих блокированию активов физических и юридических лиц, указанных в решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Рассматривать дела о применении санкций посредством взыскания активов в доход государства будет Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

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Источник: Офис президента
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