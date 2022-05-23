Травень, 23 в 11:14

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб. Він передбачає конфіскацію активів у тих, хто підтримує російську агресію.

Цей документ встановлює новий вид санкцій у вигляді стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, якими вона може прямо чи опосередковано розпоряджатися.

У законі визначено чіткі критерії, за якими людина може бути віднесена до кола тих, на кого поширюється дія цих обмежень.

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– Процедура виявлення та конфіскації активів підсанкційних осіб, які в той чи інший спосіб підтримують агресію окупантів проти України, дасть змогу швидко та ефективно поповнювати український бюджет за рахунок ворогів. Закон передбачає чітку інструкцію для органів, відповідальних за цей процес. Сподіваюся на продуктивну взаємодію всіх його учасників, – зауважив президент.

Підписаний Володимиром Зеленським закон передбачає, що відповідальним за пошук активів і звернення до суду стане Міністерство юстиції.

Відомство повинне організувати роботу з виявлення та розшуку таких, що підлягають блокуванню, активів фізичних та юридичних осіб, вказаних у рішеннях Ради національної безпеки i оборони України.

Розглядати справи про застосування санкцій у вигляді стягнення активів у дохід держави буде Вищий антикорупційний суд (ВАКС).