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Факты / Украина

Экспорт электричества в ЕС к концу года достигнет почти 800 МВт в сутки – Шмыгаль

Анастасия Гевко, редактор ленты
Экспорт электричества в ЕС к концу года достигнет почти 800 МВт в сутки – Шмыгаль
Фото: УНИАН

Во вторник, 24 мая, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщает, что Украина планирует расширить возможности украинских энергетических компаний, чтобы увеличить экспорт в Европейский Союз до около 800 МВт электроэнергии в сутки.

– В середине марта Украина досрочно присоединилась к европейской сети ENTSO-E… Украина уже экспортирует свою электроэнергию в Европу, – сказал Шмыгаль на заседании правительства.

Он уточнил, что в апреле экспорт электроэнергии в Польшу вырос на 35% по сравнению с довоенным январем.

– До конца года мы планируем расширить возможности украинских энергетических компаний и сможем экспортировать в ЕС около 800 МВт электроэнергии в сутки. Это поможет Европе отказаться от потребления российского угля и снизить потребление российского газа, – сообщил премьер.

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Источник: Интерфакс-Украина
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