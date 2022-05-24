Май, 24 в 19:16

Во вторник, 24 мая, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщает, что Украина планирует расширить возможности украинских энергетических компаний, чтобы увеличить экспорт в Европейский Союз до около 800 МВт электроэнергии в сутки.

– В середине марта Украина досрочно присоединилась к европейской сети ENTSO-E… Украина уже экспортирует свою электроэнергию в Европу, – сказал Шмыгаль на заседании правительства.

Он уточнил, что в апреле экспорт электроэнергии в Польшу вырос на 35% по сравнению с довоенным январем.

– До конца года мы планируем расширить возможности украинских энергетических компаний и сможем экспортировать в ЕС около 800 МВт электроэнергии в сутки. Это поможет Европе отказаться от потребления российского угля и снизить потребление российского газа, – сообщил премьер.