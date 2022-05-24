Травень, 24 в 19:16

У вівторок, 24 травня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляє, що Україна планує розширити можливості українських енергетичних компаній, щоб збільшити експорт до Європейського Союзу до близько 800 МВт електроенергії на добу.

– У середині березня Україна достроково приєдналася до європейської мережі ENTSO-E… Україна вже експортує свою електроенергію до Європи, – сказав Шмигаль на засіданні уряду.

Він уточнив, що у квітні експорт електроенергії до Польщі зріс на 35%, якщо порівняти з довоєнним січнем.

– До кінця року ми плануємо розширити можливості українських енергетичних компаній та зможемо експортувати до ЄС близько 800 МВт електроенергії на добу. Це допоможе Європі відмовитися від споживання російського вугілля та знизити споживання російського газу, – повідомив прем’єр.