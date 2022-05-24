Мир в обмін на території: 82% українців проти поступок – опитування

Травень, 24 в 14:47

82% українців вважають неприпустимими жодні територіальні поступки задля досягнення миру.

Такими є результати всеукраїнського опитування громадської думки Омнібус від Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

За словами соціологів, лише 10% із 2 тис. опитаних респондентів вважають, що можна відмовитися від певних територій задля досягнення миру та збереження незалежності.

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Не визначились із позицією з цього питання 8% українців.

– У всіх регіонах України більшість населення проти будь-яких територіальних поступок. Навіть на Сході, де нині точаться інтенсивні бої, 68% опитаних – проти поступок (готові до поступок – лише 19%). На Півдні проти поступок 83%, а готові – лише 9%, – зазначають у КМІС.

– Важливо відзначити, що серед респондентів, які зараз проживають на окупованих територіях, 77% – проти будь-яких територіальних поступок (готові до поступок – 18%). Водночас 82% із тих, хто після 24 лютого 2022 року виїхав з окупованих територій, – проти будь-яких поступок (за поступки – лише 5%), – додають у Київському міжнародному інституті соціології.

Представники КМІС методом телефонного інтерв’ю упродовж 13-18 травня опитали 2 тис. респондентів з усіх регіонів України.

До вибірки не зараховували жителів тимчасово окупованого Криму, ОРЛДО, а також громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Статистична похибка не перевищує 2,4%.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 90-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: КМІС