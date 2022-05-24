Май, 24 в 6:41

Украинские военные на Юге обнаружили несколько гражданских автомобилей с изуродованными и расстрелянными телами людей.

Среди погибших было двое детей младшего школьного возраста.

Убитых россиянами людей обнаружили, когда украинские подразделения продвигались по Николаевской области в сторону Херсонщины.

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По предварительным данным, повреждения техники свидетельствуют о подрыве автомобилей на заминированном участке местности и обстреле колонны.

– Оккупанты сначала указали местным жителям-ассирийцам, которые пытались эвакуироваться, разрешенный путь по заминированной местности, а затем расстреливали выживших после подрыва, – отмечают в Оперативном командовании Юг.

Информация о том, что российские захватчики обогащаются на блокпостах, предлагая украинцам, стремящимся эвакуироваться, пропуск за 1 тыс. долларов или их эквивалент, а затем коварно открывают огонь вслед, появилась в распоряжении Оперативного командования Юг 22 мая.

В тот же день областная военная администрация Херсонской области сообщила о том, что оккупанты минируют мосты и дороги, по которым жители региона пытаются выехать на подконтрольную Украине территорию.

В настоящее время на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей военные РФ создали 19 так называемых “комендатур”, чтобы усилить контроль над непокорным населением.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 90-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Оперативное командование Юг

Фото: Сергей Гайдай