На Півдні підірвали та розстріляли автомобілі з людьми: серед загиблих – двоє дітей

Травень, 24 в 6:41

Українські військові на Півдні виявили кілька цивільних автівок із понівеченими та розстріляними тілами людей.

Серед загиблих було двоє дітей молодшого шкільного віку.

Вбитих росіянами людей виявили, коли українські підрозділи просувалися Миколаївською областю в бік Херсонщини.

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За попередніми даними, пошкодження техніки свідчать про підрив автомобілів на замінованій ділянці місцевості та обстріл колони.

– Окупанти спочатку вказали місцевим жителям-ассирійцям, які намагалися евакуюватися, дозволений шлях по замінованій місцевості, а потім розстрілювали тих, хто вижив після підриву, – зазначають в Оперативному командуванні Південь.

Інформація про те, що російські загарбники збагачуються на блокпостах, пропонуючи українцям, які прагнуть евакуюватися, пропуск за $1 тис. або їхній еквівалент, а потім підступно відкривають вогонь услід, з’явилася в розпорядженні Оперативного командування Південь 22 травня.

Того ж дня обласна військова адміністрація Херсонської області повідомила про те, що окупанти мінують мости та дороги, якими жителі регіону намагаються виїхати на підконтрольну Україні територію.

Нині на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей військові РФ створили 19 так званих “комендатур”, щоб посилити контроль над нескореним населенням.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 90-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Оперативне командування Південь

Фото: Сергій Гайдай