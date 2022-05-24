Май, 24 в 19:53

Украина планирует присоединение к роуминговому пространству Европейского Союза и единой зоне платежей в европейской валюте SEPA.

Об этом на заседании правительства Украины рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Еще два проекта интеграции, которые мы активно продвигаем и планируем вскоре выйти на результат – это присоединение Украины к роуминговому пространству ЕС и единой зоне платежей в европейской валюте SEPA. Первое позволит совершать звонки между ЕС и Украиной без дополнительных расходов, а также позволит украинцам пользоваться мобильным интернетом по домашним тарифам. Второе — присоединение Украины к Единой зоне платежей — может состояться уже летом и позволит делать переводы в евро без комиссий, — пояснил глава украинского правительства.

Он отметил, что Кабинет министров активно внедряет европейские правила фактически в каждом секторе экономики и сфере общественных отношений.

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– Вступление Украины в ЕС – это наша ключевая геополитическая цель на ближайшие годы. Для этого нам не нужно 15 лет. Многие европейские лидеры это понимают. Так же, как они понимают, насколько сильно изменилась геополитическая карта Европы и мира после развязанной Россией войны, — пояснил Денис Шмыгаль.

По его мнению, Украина может дать очень многое обновленной Европе.

— Продовольственная безопасность, энергетический переход, диджитализация, новый перспективный рынок, новые возможности для инвестиций и, конечно, усиление коллективной европейской безопасности, ведь украинская армия доказала, что одна из сильнейших в мире, — сказал глава правительства.

Ранее Кабинет министров объявил о создании европутей, чтобы объединить европейскую железную дорогу с украинской.