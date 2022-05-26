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Факты / Украина

Танки, беспилотники и артсистемы: какие потери понесла РФ в Украине 25 мая

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще около полторы сотни российских захватчиков.

В целом с начала полномасштабной войны личный состав армии РФ ориентировочно сократился на 29,6 тыс.

Наибольшие потери 25 мая враг понес на Авдеевском направлении.

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Потери РФ на 26 мая 2022

  • личного состава – около 29,6 тыс. (+150),
  • танков ‒ 1 315 (+10),
  • боевых бронированных машин ‒ 3 235 (+22),
  • артиллерийских систем – 617 (+11),
  • реактивных систем залпового огня – 201,
  • средств противовоздушной обороны – 93,
  • самолетов – 206,
  • вертолетов – 170,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 502 (+11),
  • крылатых ракет – 114 (+2),
  • кораблей (катеров) – 13,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 225 (+8),
  • специальной техники – 47 (+3).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 92-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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