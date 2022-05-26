Танки, беспилотники и артсистемы: какие потери понесла РФ в Украине 25 мая
За прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще около полторы сотни российских захватчиков.
В целом с начала полномасштабной войны личный состав армии РФ ориентировочно сократился на 29,6 тыс.
Наибольшие потери 25 мая враг понес на Авдеевском направлении.
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Потери РФ на 26 мая 2022
- личного состава – около 29,6 тыс. (+150),
- танков ‒ 1 315 (+10),
- боевых бронированных машин ‒ 3 235 (+22),
- артиллерийских систем – 617 (+11),
- реактивных систем залпового огня – 201,
- средств противовоздушной обороны – 93,
- самолетов – 206,
- вертолетов – 170,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 502 (+11),
- крылатых ракет – 114 (+2),
- кораблей (катеров) – 13,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 225 (+8),
- специальной техники – 47 (+3).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 92-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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