Май, 26 в 10:12

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще около полторы сотни российских захватчиков.

В целом с начала полномасштабной войны личный состав армии РФ ориентировочно сократился на 29,6 тыс.

Наибольшие потери 25 мая враг понес на Авдеевском направлении.

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Потери РФ на 26 мая 2022

личного состава – около 29,6 тыс. (+150),

танков ‒ 1 315 (+10),

боевых бронированных машин ‒ 3 235 (+22),

артиллерийских систем – 617 (+11),

реактивных систем залпового огня – 201,

средств противовоздушной обороны – 93,

самолетов – 206,

вертолетов – 170,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 502 (+11),

крылатых ракет – 114 (+2),

кораблей (катеров) – 13,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 225 (+8),

специальной техники – 47 (+3).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 92-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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