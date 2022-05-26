Танки, безпілотники та артсистеми: яких втрат зазнала РФ в Україні 25 травня

Травень, 26 в 10:12

Упродовж минулої доби українські військові знищили ще близько півтори сотні російських загарбників.

Загалом із початку повномасштабної війни особовий склад армії РФ орієнтовно скоротився на 29,6 тис.

Найбільших втрат 25 травня ворог зазнав на Авдіївському напрямку.

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Втрати РФ на 26 травня 2022

особового складу – близько 29,6 тис. (+150),

танків ‒ 1 315 (+10),

бойових броньованих машин ‒ 3 235 (+22),

артилерійських систем – 617 (+11),

реактивних систем залпового вогню – 201,

засобів протиповітряної оборони – 93,

літаків – 206,

гелікоптерів – 170,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 502 (+11),

крилатих ракет – 114 (+2),

кораблів (катерів) – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 225 (+8),

спеціальної техніки – 47 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 92-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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