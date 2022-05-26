Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Танки, безпілотники та артсистеми: яких втрат зазнала РФ в Україні 25 травня

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії

Упродовж минулої доби українські військові знищили ще близько півтори сотні російських загарбників.

Загалом із початку повномасштабної війни особовий склад армії РФ орієнтовно скоротився на 29,6 тис.

Найбільших втрат 25 травня ворог зазнав на Авдіївському напрямку.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 26 травня 2022

  • особового складу – близько 29,6 тис. (+150),
  • танків ‒ 1 315 (+10),
  • бойових броньованих машин ‒ 3 235 (+22),
  • артилерійських систем – 617 (+11),
  • реактивних систем залпового вогню – 201,
  • засобів протиповітряної оборони – 93,
  • літаків – 206,
  • гелікоптерів – 170,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 502 (+11),
  • крилатих ракет – 114 (+2),
  • кораблів (катерів) – 13,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 225 (+8),
  • спеціальної техніки – 47 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 92-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка