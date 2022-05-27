Май, 26 в 23:10

Вероятность нападения Беларуси на Украину остается, что ставит под угрозу украинскую столицу, однако не стоит поддаваться панике и информационным вбросам в сети.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

— Как сегодня удачно сказала заместитель министра обороны Анна Маляр, Киев теперь под угрозой будет всегда, потому что находится в непосредственной близости (к границе, — Ред.). Потому что там можно дойти за сутки-двое от границы до Киева и от белорусской за сутки. Соответственно, больше покоя не будет, — сказал Алексей Арестович.

Он также прокомментировал заявления правителя Беларуси Александра Лукашенко о создании оперативного штаба на направлении в сторону Украины.

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— У нас сегодня успели раскинуть со ссылкой якобы на украинских военных страшное сообщение, что сегодня ночью Лукашенко нам покажет, с каких сторон готовилось нападение в 4 утра… В общем, паника распространялась такая же, как в первые дни войны, что является чистейшим вбросом. К 92 дню войны можно было бы уже и привыкнуть, — сказал советник главы аппарата президента Украины.

При этом Арестович повторил слова заместителя главы МВД Евгения Енина, который говорил, что на данный момент на границе с Беларусью украинская разведка не наблюдает наличие ударных группировок.

Ранее Михаил Подоляк, другой советник руководителя Офиса президента, заявил, что попытки атаки на Украину армией Беларуси окончатся самоубийством для беларусских военных и концом правления Александра Лукашенко.

Накануне вероятность нападения со стороны Беларуси комментировали украинские военные эксперты, в том числе из МВД и Минобороны.