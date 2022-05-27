Травень, 26 в 23:10

Імовірність нападу Білорусі на Україну залишається, що ставить під загрозу українську столицю, проте не варто піддаватися паніці та інформаційним вкиданням у мережі.

Про це заявив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.

– Як сьогодні вдало сказала заступник міністра оборони Ганна Маляр, Київ тепер під загрозою буде завжди, бо перебуває у безпосередній близькості (до кордону, – Ред.). Тому що там можна дійти за добу-дві від кордону до Києва та від білоруської за добу. Відповідно, більше спокою не буде, – сказав Олексій Арестович.

Він також прокоментував заяви правителя Білорусі Олександра Лукашенка щодо створення оперативного штабу на напрямку в бік України.

Зараз дивляться

– У нас сьогодні встигли розкинути з посиланням нібито на українських військових страшне повідомлення, що сьогодні вночі Лукашенко нам покаже, з яких боків готувався напад о 4-й ранку… Загалом паніка поширювалася така ж, як у перші дні війни, що є типовим вкидом. До 92-го дня війни можна було б вже й звикнути, – сказав радник голови апарату президента України.

При цьому Арестович повторив слова заступника голови МВС Євгена Єніна, який казав, що наразі на кордоні з Білоруссю українська розвідка не спостерігає наявності ударних угруповань.

Раніше Михайло Подоляк, інший радник керівника Офісу президента, заявив, що спроби атаки на Україну армією Білорусі закінчаться самогубством для білоруських військових та кінцем правління Олександра Лукашенка.

Напередодні ймовірність нападу з боку Білорусі коментували українські військові експерти, зокрема з МВС та Міноборони.